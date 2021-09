Rezort obrany plánuje nakúpiť ďalšie pásové obrnené vozidlá, Útvar hodnoty za peniaze žiada zdôvodnenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR by malo zdôvodniť požiadavku na vyšší počet pásových obrnených vozidiel oproti predošlým plánom, alebo znížiť ich počet. Skonštatoval to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ten hodnotil projektový zámer Ministerstva obrany SR (MO SR) na obstaranie pásových obrnených vozidiel za 1,74 miliardy eur a bojových obrnených vozidiel za 332 miliónov eur. Ide tak o historický najväčší nákup armádnej techniky. V tlačovej správe o tom informovalo MF SR.Projekty majú v súčasnosti iba podobu investičných zámerov. Po ich schválení vládou 8. septembra by mal rezort obrany získavať ponuky, ktoré spracuje do štúdie uskutočniteľnosti. Štúdiu potom predloží na ekonomické hodnotenie ÚHP a požiada vládu o povolenie rokovať o zmluve.Rezort financií odporúča, aby MO SR počas ďalšej prípravy investície zdôvodnilo požiadavku „aby vozidlá mali schopnosť plávať“ a doplnilo ekonomické porovnanie alternatív s inými, lacnejšími vozidlami. Nasledujúca fáza projektov môže podľa ÚHP priniesť úspory. Kvalitná, otvorená súťaž s mnohými ponukami má potenciál znížiť jednotkové ceny.