Vežu Baziliky sv. Jakuba v Levoči uzatvoria pre verejnosť, opäť prístupná bude až v nasledujúcej sezóne

Levoči

Výstup dopĺňali diela amatérskych umelcov

Pôvodná veža bola vyššia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.9.2021 (Webnoviny.sk) - Už len počas tohto víkendu môže verejnosť vystúpiť na vežu Baziliky sv. Jakuba v. Jej piata sezóna sa pomaly blíži ku koncu, od 13. septembra bude až do nasledujúcej letnej turistickej sezóny zatvorená. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti. Jednu z najstarších veží tohto typu na území Slovenska sprístupnili verejnosti po prvýkrát v roku 2016.Počas tohtoročnej turistickej sezóny bol výstup obohatený o prezentáciu diel amatérskych umelcov, ktorí sa zapojili do súťaže Som umelec. Návštevníci sa tiež počas výstupu mohli dozvedieť zaujímavosti z histórie výstavby veže, požiarov, informácie o zvonoch, hodinách, či zo života strážcov.Prehliadky sa konali bez sprievodcu a podľa platných opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Pri naplnení kapacity na výstup personál zamedzil vstup do zóny veže.Bazilika sv. Jakuba sa nachádza v centre mesta. Pôvodná veža i s kostolom bola postavená približne v 14. storočí a bola oproti súčasnosti vyššia. V 19. storočí ju prestavali do neogotického slohu. Je jednou z najstarších neogotických veží na území dnešného Slovenska.Stavba bola realizovaná podľa plánov Fridricha Mücka. Na 70-metrovú vežu vedie 216 schodov. Ponúka výhľady nielen na historické centrum mesta, ale aj jeho okolie, Tatry, Slovenské Rudohorie a Slovenský raj.