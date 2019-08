Rezort práce finalizuje projekty na financovanie komunitných centier

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. augusta (TASR) – Rezort práce finalizuje prípravu dvoch národných projektov zameraných na sociálne služby na komunitnej úrovni. Poskytovatelia tak nemusia mať obavy, že bude ohrozené ich financovanie. Uviedol to štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš v reakcii na otvorený list organizácie Človek v ohrození, ktorá sa spolu s 24 poskytovateľmi sociálnych služieb obáva zastavenia financovania z národných projektov. Ide o zariadenia, ktoré boli zapojené do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.uviedol v utorok Ondruš. V praxi to podľa neho znamená, že začiatkom septembra budú všetky subjekty vyzvané, aby predložili žiadosti o zapojenie sa do národného projektu.tvrdí Ondruš.Podľa štátneho tajomníka by bolo dobré, keby samosprávy dali týmto poskytovateľomna vykrytie obdobia, keď nebudú zdroje z projektov ešte dostupné.hovorí Ondruš.Celkovo je na oba projekty vyčlenených približne 50 miliónov eur.doplnil Ondruš.Financovanie týchto zariadení sociálnych služieb by podľa Ondruša malo byť do budúcnosti v záujme samospráv.dodal Ondruš.Poskytovatelia sociálnych služieb upozornili v otvorenom liste na to, že viac ako 100 zariadení sa od 1. septembra dostane do komplikovanej finančnej situácie, pretože nikto z relevantných inštitúcií nedokáže poskytnúť informácie o pokračovaní druhej fázy národných projektov, ktoré potrebujú. Organizácia uviedla, že viacerí poskytovatelia nebudú schopní zabezpečiť realizáciu týchto sociálnych služieb z vlastných nákladov a tieto sociálne služby budú ukončené. Okrem toho 300 zamestnaných sociálnych pracovníkov by od septembra mohlo ostať bez pravidelného príjmu, v mnohých lokalitách by mohlo dôjsť k prepusteniu zamestnancov.