V Škótsku prepustili pilota zadržaného po dychovej skúške na alkohol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. augusta (TASR) - Polícia v Škótsku prepustila jedného z dvoch pilotov, u ktorých cez víkend pred nástupom na let do New Yorku dychovou skúškou zistili nepovolené množstvo alkoholu. Informovala o tom v utorok agentúra AP.Polícia uviedla, že 45-ročný pilot zadržaný v sobotu na letisku v Glasgowe v súvislosti s porušením príslušnej legislatívy bol prepustený bez vznesenia obvinenia. Druhý pilot vo veku 61 rokov sa má v utorok postaviť pred súd.Povolené množstvo alkoholu v dychu je u pilotov v Škótsku o viac ako polovicu nižšie než v prípade vodičov, pripomína AP.Plánovaný let leteckej spoločnosti United Airlines z Glasgowa na letisko Newark v americkom štáte New Jersey po zadržaní pilotov zrušili.