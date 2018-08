Rezort práce hľadá hodnotiteľa operačného programu za 3,2 mil. eur

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. augusta (TASR) - Ministerstvo práce hľadá dodávateľa, ktorý mu zabezpečí externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje v programovom období na roky 2014 až 2020. Rezort odhaduje, že za tieto služby by mohol zaplatiť 3,2 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.Ministerstvo uviedlo, že všetky hodnotenia musia byť vykonané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Rezort plánuje vybrať víťaza na základe kvality tímu odborníkov.S víťazom tendra uzatvorí ministerstvo rámcovú dohodu na 48 mesiacov. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 28. septembra tohto roka.