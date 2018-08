Rezort práce navrhuje zvýšiť v roku 2019 minimálnu mzdu na 520 eur

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) – Ministerstvo práce navrhuje, aby minimálna mzda v budúcom roku vzrástla na 520 eur zo súčasnej úrovne 480 eur. Sociálni partneri tento návrh v súčasnosti analyzujú, Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR však avizovala, že bude tlačiť ešte na vyšší rast minimálnej mzdy.KOZ SR chce presadiť minimálnu mzdu vo výške 635 eur. Oproti súčasnosti by mala vzrásť o 130 eur.uviedla hovorkyňa odborárov Martina Nemethová. Podľa KOZ SR toto zvýšenie zabezpečí plnenie odporúčania Európskeho výboru sociálnych práv.doplnila Nemethová.Iný pohľad na zvyšovanie však majú zástupcovia zamestnávateľov. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR uviedla, že návrh rezortu práce vyhodnocuje, pričom o výške minimálneho zárobku bola pripravená rokovať, ale len za predpokladu, že sa budú rešpektovať reálne ekonomické a sociálne ukazovatele a zákonom dané kritériá. Zástupcovia zamestnávateľov preto naďalej trvajú na tom, aby sa zaviedol mechanizmus, na základe ktorého by sa minimálna mzda pravidelne na základe vopred stanovených ukazovateľov zvyšovala.priblížila hovorkyňa AZZZ SR Miriam Špániková.Rovnaký postoj má aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ktorá tiež volá po stanovení vzorca.doplnil tajomník RÚZ Martin Hošták. Dodal, že RÚZ ide o to, aby sa téma minimálnej mzdy odpolitizovala tak, aby už nebola predmetomNávrhom rezortu práce sa bude zaoberať aj Hospodárska a sociálna rada SR. Najbližšie má rokovať 20. augusta.