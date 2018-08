SaS: Agrorezort pri skoršom predaji burčiaka porušil zákon

Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR udelením výnimky na skorší predaj burčiaka porušilo zákon. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v súvislosti s posunom termínu predaja burčiaka z 15. na 6. augusta.upozornila tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.Zákonné ohraničenie predaja burčiaka medzi 15. augustom a 31. decembrom kalendárneho roka má podľa nej chrániť domácich vinohradníkov pred dovozom burčiaka, respektíve hrozna, z ktorého sa burčiak dá vyrobiť pred týmto termínom. Pre rýchlejšie dozrievanie hrozna na Slovensku je teraz tento termín problém.podčiarkla Halgašová.Strana Sloboda a Solidarita je podľa Halgašovej za to, aby vinohradníci na Slovensku mohli burčiak predávať už 1. augusta tak, ako je to uzákonené v Českej republike. Poslanci Národnej rady SR za SaS predložia v tomto zmysle do parlamentu návrh novely zákona o vinohradníctve a vinárstve.doplnila tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo.Michal Feik z MPRV SR 3. augusta informoval, že nadpriemerné slnečné počasie a teplo tento rok spôsobili, že hrozno dozrieva skôr a skôr bude aj obľúbený rozkvasený hroznový mušt - burčiak. MPRV SR preto podľa jeho informácií udelilo výnimku a povolilo predaj burčiaka už od 6. augusta 2018.