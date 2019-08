Rezort práce: SR má nastavený systém odstraňovania bariér pre ŤZP

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 7. augusta (TASR) – Tvrdenie, že Slovenská republika je jedinou krajinou Európskej únie (EÚ), ktorá nemá nastavené systémy pre odstraňovanie bariér pre občanov so zdravotným postihnutím a obmedzenou mobilitou, sa nezakladá na pravde. Zdôrazňuje to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR v reakcii na utorkovú (6. 8.) tlačovú konferenciu občianskeho združenia Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram.uviedol pre TASR tlačový a komunikačný odbor ministerstva.OZ Bez bariéry vyzvalo kompetentné orgány na okamžité riešenie situácie a komplexné a systémové odstraňovanie bariér.uviedol v utorok predseda OZ Bez bariéry Petr Kučera. Slovensko je podľa jeho slov jediná členská krajina, ktorá má výnimky vo vzťahu k nariadeniam EÚ voči bezbariérovosti.Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny poukazuje na prijatý Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. Jeho základným cieľom je zabezpečiť dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, pričom obsahuje základné úlohy na dané obdobie s aktualizáciou a vyhodnocovaním každé dva roky.uviedlo ministerstvo. Súhrnné správy o plnení úloh programu vláda schválila v decembri 2016 a auguste 2018. Jednou z úloh národného programu je aj problematika bezbariérovosti.