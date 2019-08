Slovensko chce byť v rokoch 2028 - 2029 členom Bezpečnostnej rady OSN

Členovia Bezpečnostnej rady OSN, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovensko chce byť v rokoch 2028 - 2029 jedným z desiatich nestálych členov Bezpečnostnej rady (BR) Organizácie spojených národov (OSN), ktorá sa zaoberá hrozbami pre svetový mier a bezpečnosť. Vyplýva to z materiálu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložil rezort diplomacie.Desať nestálych členov je volených do najvplyvnejšieho orgánu OSN na dvojročné obdobie, pričom každý rok sa polovica z nich zmení. Slovensko bolo naposledy členom v rokoch 2006 - 2007. Stálymi členmi 15-člennej rady je päť krajín — Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty. Majú právo veta pri akomkoľvek rozhodovaní.Okrem toho sa chce Slovensko v rámci svojho trojročného predsedníctva v Rade OSN pre ľudské práva uchádzať o post podpredsedu tohto orgánu na rok 2020. Aktívne tiež plánuje presadzovať opätovnú kandidatúru slovenského sudcu Medzinárodného súdneho dvora Petra Tomku. Slovensko tiež podľa materiálu zvažuje predloženie kandidatúry do Hospodárskej a sociálnej rady na roky 2023 - 2025.V materiáli tiež rezort diplomacie hovorí o postupe delegácie SR na 74. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.konštatuje. Prioritami EÚ na zasadnutí sú "prevencia konfliktov, mier a bezpečnosť", "spoločná pozitívna agenda, udržateľný rozvoj a ochrana klímy" a "reakcia na globálne výzvy".