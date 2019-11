Rezort práce v prípade Steffi podľa nezaradených poslancov nekoná

Na archívnej snímke Natália Blahová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 13. novembra (TASR) - Ministerstvo práce v prípade bratislavského zariadenia pre seniorov Steffi nekoná. Tvrdia to nezaradení poslanci Jozef Rajtár, Jana Kiššová a Natália Blahová, ktorí upozornili na ďalšie páchanie neprávostí na klientoch.V stredu informovali o ďalších prípadoch podozrivých prevodov bytov seniorov, podozrivom vystavovaní maturitných vysvedčení pre ošetrovateľov v zariadení, ale aj na "bielenie" účtov seniorov.vyhlásil Rajtár. Upozornil na to, že ministerstvo nekoná napriek zisteniam komisárky, že úmrtnosť v tomto zariadení je príliš vysoká.podotkol Rajtár.Blahová ho doplnila, že každý deň sa na poslancov obracajú ďalší ľudia, ktorí chcú sprostredkovať, čo sa dialo v domove Steffi. "priblížila Blahová. Spomenula prípady troch dôchodkýň. Jedna z nich trpela demenciou a ocitla sa v domove Steffi. Mesiac po tom, ako sa stala klientkou zariadenia, mal byť na jej byte odvŕtaný zámok a následne bol byt predaný dvom firmám a o krátky čas znovu predaný súčasnému majiteľovi. O druhom osude klientky zariadenia poslancov informovala jej dcéra.doplnila Blahová s tým, že pani mali pustiť len na 5-dňovú priepustku a za to, že ju dcéra do zariadenia nechcela vrátiť, mala zaplatiť pokutu 720 eur, pričom falšovanie podpisu jej matky potvrdil aj písmoznalec. Blahová uviedla aj ďalšie prípady zneužitých seniorov.Podľa poslancov zariadenie malo dostávať tipy na opustených seniorov od lekárov z nemocníc, ktorí odporúčali pacientom toto zariadenie. Podľa vyjadrení jednej exzamestnankyne zariadenia mali opatrovateľky do Steffi nastupovať ako pomocný personál.uviedla Blahová. Podľa poslancov sú ľudia ochotní vypovedať pred políciou.dodala Blahová.Kiššová dodala, že toto je ukážkou toho, aký sociálny štát vyrástol na Slovensku za vlád Roberta Fica a ministrovania Richtera.dodala Kiššová.Poslanci preto vyzývajú nitriansku aj bratislavskú župu, ako aj Richtera, aby konali a nehľadali len spôsoby, ako sa situácia nedá vyriešiť.dodala Blahová s tým, že zákon o sociálnych službách je neprehľadný dlhodobo.