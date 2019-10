Rezort práce zaplatí za vzdelávanie nezamestnaných 9,75 mil. eur

NIlustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 7. októbra (TASR) - O vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie sa postarajú tri spoločnosti, ktoré zvíťazili vo rozsiahlom tendri ministerstva práce. Rezort za tieto služby zaplatí celkovo 9,75 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazky si medzi seba podelia spoločnosti Swot spol. s r.o., Newport Group a Nova Training a financované budú z eurofondov. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.Rezort práce uviedol, že predmetom zákazky je zabezpečenie realizácie vzdelávacích programov pre uchádzačov o zamestnanie, ktoré sa vyžadujú pri ich uplatnení na trhu práce a umožňujú im získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel výkonu profesií vo výrobných, skladových a obchodných prevádzkach a tiež prevádzkach poskytujúcich služby. Ministerstvo práce rozdelilo tender na niekoľko častí.Levická spoločnosť Swot bude poskytovať vzdelávanie v oblasti skladového hospodárstva, vzdelávať bude murárov a pekárov. Celkovo za tieto služby zinkasuje 2,31 milióna eur bez DPH.Spoločnosť Newport Group vyhrala tender na zabezpečenie vzdelávania operátorov CNC strojov, strojných zámočníkov, ľudí v oblasti automatizácie v strojárskej výrobe a obrábačov kovov. Celkovo ministerstvo za tieto služby zaplatí 6,5 milióna eur bez DPH.Tretia spoločnosť, Nova Training, zabezpečí vzdelávanie elektromechanikov v oblasti slaboprúdovej techniky, pričom celková hodnota tejto zákazky dosiahla 926.000 eur bez DPH.Kritériom pre vyhodnotenie jednotlivých ponúk bola cena. Obstarávania sú financované z fondov Európskej únie. Do tendra sa zapojilo viacero spoločností, pri jednotlivých zákazkách súperili zväčša dve alebo tri firmy.Vzdelávanie sa bude realizovať na jednotlivých úradoch práce v rámci menej rozvinutých regiónov. V tendri bola použitá elektronická aukcia a so všetkými spoločnosťami ministerstvo uzatvorilo rámcovú zmluvu.