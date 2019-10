Vstup záujemcov do Badínskeho pralesa bude počas DOD obmedzený

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Badín 7. októbra (TASR) - Novými pravidlami sa bude riadiť sobotňajší (12. 10.) v poradí už piaty Deň otvorených dverí v Badínskom pralese. Záujem o toto podujatie totiž nadobudol za posledné roky neúnosné rozmery a preto organizátori v tomto roku stanovili jednoznačné pravidlá. Vstup na podujatie bude možný len na základe registrácie na obecnom úrade v Badíne.Ako pre TASR uviedla Miriam Turayová zo Správy Chránenej krajinnej oblasti - biosférickej rezervácie Poľana, registráciu môžu záujemcovia realizovať iba v termíne od 1. do 11. októbra a to osobne, telefonicky či emailom do naplnenia prípustnej kapacity, ktorá je 80 osôb. Pripravené sú pri tom dva vstupy (o 9.00 h a o 11.00 h) s maximálnym počtom 40 osôb.Badínsky prales je vyhľadávanou lokalitou a navštívilo ho v posledných rokoch množstvo významných hostí vedeckej i laickej verejnosti. V roku 2000 tam bol dokonca britský princ Charles. V pralese platí piaty, najprísnejší stupeň ochrany, čo podľa zákona o ochrane prírody a krajiny znamená absolútne vylúčenie hospodárskej činnosti a obmedzenia pre vstup do územia.pripomenula Turyová.O tomto jedinečnom prírodnom poklade sa vedelo už začiatkom 20. storočia, keď v roku 1913 uhorské ministerstvo pôdohospodárstva v Budapešti vyhlásilo Badínsky prales za prísnu rezerváciu s výmerou 20,51 hektára (ha). Dodnes je toto miesto chránené zákonom a nesie označenie národná prírodná rezervácia. Jeho vlastná výmera 30,03 ha je rozšírená o ochranné pásmo s výmerou 123,4 ha, čo predstavuje spolu 154 ha chráneného územia. Badínsky prales sa pýši aj označením územie európskeho významu, čím sa radí medzi svetové lokality.