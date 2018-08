Rezort školstva a SAV sa dohodli na postupe pri registrácii ústavov

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 23. augusta (TASR) – Rezort školstva sa so Slovenskou akadémiou vied (SAV) dohodli na ďalšom postupe pri registrácii ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI). Vo štvrtok to potvrdil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).V stredu (22.8.) sa na pôde ministerstva školstva uskutočnilo rokovanie medzi ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou (nominantka SNS), predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom a za účasti Rašiho a predsedu výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a poslanca Národnej rady (NR) SR Ľubomíra Petráka (Smer-SD).uviedol rezort školstva vo svojom písomnom stanovisku.Vzhľadom na to, že novela zákona o SAV bola vrátená prezidentom a bude prerokovaná na najbližšej schôdzi NR SR 11. septembra, zúčastnené strany sa dohodli, že ministerstvo školstva bude konať vo veci registrácie podľa zákona o SAV a zákona o VVI do 11. septembra.uviedlo ministerstvo. SAV zašle kópie protokolov o majetku štátu, ktorý by mal prejsť na VVI, na ministerstvo školstva a ministerstvo financií.uviedlo ministerstvo školstva.uviedol Raši. Prípadné prelomenie veta prezidenta NR SR a novelizácia zákona by preto podľa Rašiho nemali dosah na súčasnú situáciu.povedal Raši.