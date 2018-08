SaS: Návrh na zmenu voľby ústavných sudcov je nevyužitou príležitosťou

Na archívnej snímke poslanec Alojz Baránik (SaS) Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) – Návrh na zmenu voľby ústavných sudcov, ktorý v stredu (22.8.) schválila vláda, nerieši podľa opozičnej strany SaS zásadný problém slovenského súdnictva, za ktorý strana považuje podriadenosť niektorých jeho sudcov vládnej moci. SaS to uviedla vo štvrtok v tlačovej správe. Vládny návrh novely ústavy v nej označila za „nevyužitú príležitosť“.Poslanec Národnej rady (NR) SR a tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik je presvedčený, že minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) presadil vo vláde len zmeny, ktoré nemajú narušiť podstatu, že o ústavných sudcoch rozhoduje parlamentná väčšina.skonštatoval Baránik.SaS požaduje vytvoriť také pravidlá, ktoré priamo z ústavy zabezpečia zvolenie ústavných sudov na pluralitnom základe, aby relevanciu mali aj návrhy opozície či tretieho sektora.domnieva sa Baránik.doplnil.Minister spravodlivosti Gál po zasadnutí vlády priznal, že pre návrh zatiaľ nemá potrebných 90 hlasov poslancov parlamentu. Chystá sa na rokovania s opozíciou a pripustil možnosť ústupkov. Varoval, že ak sa nepodarí dohodnúť na zmene pravidiel, deväť z celkovo 13 ústavných sudcov, ktorým sa končí vo februári 2019 funkčné obdobie, sa bude voliť po starom.V materiáli Gál deklaruje, že chce skvalitniť proces výberu kandidátov na ústavných sudcov. Dosiahnuť to chce sprísnením kvalifikačných predpokladov na ich vymenovanie. Návrh predložil v dvoch alternatívach, vláda sa priklonila k tomu, aby boli predpoklady na výkon funkcie ústavného sudcu definované iba v Ústave SR. Odborná verejnosť sa obávala, že ak by to tak nebolo, mohla by si aktuálna vládna moc vždy pred voľbou upraviť podmienky zmenou bežného zákona podľa vlastných preferencií.Vládny návrh zvyšuje vekovú hranicu kandidátov z doterajších 40 rokov na 45 rokov. Zvyšuje sa i kvórum pre voľbu kandidáta z doterajšej väčšiny prítomných poslancov na väčšinu všetkých poslancov. Požiadavku opozície, aby boli kandidáti volení ústavnou väčšinou, Gál nepovažuje za realistickú, čo podľa neho priznal aj predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík pri ich osobnom stretnutí.