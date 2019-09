Rezort školstva chce diskutovať o povinnej maturite z matematiky

Ilustrančné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) - O zavedení povinnej maturitnej skúšky z matematiky rezort školstva rozhodne po predložení a schválení návrhu koncepcie výučby matematiky na stredných školách zo strany Štátneho pedagogického ústavu. Ešte pred zavedením povinnej maturity z matematiky považuje rezort školstva za potrebné k tejto téme otvoriť odbornú a verejnú diskusiu. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Návrh koncepcie výučby matematiky na stredných školách bude podľa rezortu školstva "obsahovať podrobnosti o jej zavedení, najmä úpravu vzdelávacích štandardov, úrovne maturitnej skúšky, časový harmonogram, študijné odbory, pre ktoré by mala byť maturitná skúška z matematiky povinná".Zavedenie povinnej maturity z matematiky sa podľa ministerstva školstva navrhuje pre gymnáziá a vedné STEM odbory, teda prírodné, technické a lekárske vedy, v dvoch úrovniach, a to akademickej a aplikovanej.uviedol rezort školstva. Povinná maturita z matematiky by sa netýkala napríklad konzervatórií či stredných zdravotníckych škôl.Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) poznamenal, že jeho úrad i zamestnávatelia by chceli opätovne zaviesť povinnú maturitu z matematiky na niektorých školách. Doplnil, že minimálne by malo ísť o gymnáziá. Viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský poznamenal, že zamestnávatelia očakávajú od absolventov škôl, že prídu do práce pripravení.povedal Lelovský.Viceprezident IT Asociácie Slovenska poznamenal, že ak sa zvýši kvalita matematického a logického vzdelávania,. Podľa neho budú zamestnávatelia od absolventov škôl v budúcnosti vyžadovať maturitnú skúšku z matematiky.