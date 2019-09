Poslancov čaká hlasovanie o dôvere premiérovi a voľba kandidátov na ÚS

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v utorok (17. 9.) ráno rozhodovať o odvolaní premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Po hlasovaní budú pokračovať v riadnej 49. schôdzi parlamentu. Čakajú ich napríklad opätovná voľba kandidátov na ústavných sudcov, zmeny v pravidlách cestnej premávky či zavedenie občianskych preukazov pre deti.Návrh na odvolanie premiéra z funkcie prerokovali poslanci počas piatkovej (13. 9.) mimoriadnej schôdze, ktorú iniciovala opozícia. Dôvodom je, že Pellegrini neodvolal Moniku Jankovskú z pozície štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, ako sa medializovala jej údajná komunikácia s Marianom K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Vláda s odvolaním nesúhlasí, nevidí naň žiadne relevantné dôvody.Počas riadnej septembrovej schôdze budú poslanci vyberať kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR už v piatej voľbe. O post ústavného sudcu sa uchádza 16 kandidátov. Do plného počtu majú zvoliť ešte štyroch kandidátov.Poslanci majú rokovať aj o novele zákona o cestnej premávke. Sprísniť by sa mal zákaz používania prístrojov za volantom, novela sa tiež zameriava na vodičov s nízkou praxou.Definitívne by mali poslanci rozhodnúť o tom, či sa nezdaniteľná časť základu dane od budúceho roka zvýši tak, ako to navrhujú poslanci za Most-Híd. Rozhodnúť tiež majú o novele z dielne SNS, podľa ktorej má od budúceho roka klesnúť daň z príjmu právnických osôb z 21 na 15 percent. Ďalším opatrením SNS je zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a poberateľov dávok v hmotnej núdzi.Snemovňa bude rokovať aj o tom, či sa určí pojem národnostná škola, navrhuje to skupina poslancov za Most-Híd. Poslanci za Smer-SD Robert Fico a Erik Tomáš zase navrhujú zmeniť postup určovania minimálnej mzdy. Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov.V pléne je predložený aj návrh poslancov zo SaS, ktorí chcú, aby trvalý pobyt na území SR mohol získať aj cudzinec z tretej krajiny, ktorý je partnerom občana SR s trvalým pobytom na Slovensku.Plénum sa bude zaoberať aj niekoľkými opozičnými návrhmi na zmeny v zákone o umelom prerušení tehotenstva. Lehoty na vykonanie interrupcie chce upraviť Sme rodina aj ĽSNS. Úpravy navrhuje aj OĽaNO či nezaradený poslanec Richard Vašečka.