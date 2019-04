Rezort školstva: Chceme, aby sa odborníci zo zahraničia vrátili do SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce, aby sa aj v nasledujúcich rokoch vrátili naspäť na Slovensko odborníci zo zahraničia. Iniciatívny materiál s názvom Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia sa zameriava na roky 2019 až 2023 s dobehom do roku 2026. Materiál sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Schéma nadväzuje na Podpornú schému na návrat odborníkov zo zahraničia implementovanú v rokoch 2015 – 2018. V tomto období sa vrátilo na Slovensko 26 odborníkov. Účelom navrhovaného nového pokračovania schémy je vytvoriť podmienky pre návrat a ďalšie pôsobenie slovenských občanov – špičkových odborníkov pôsobiacich v zahraničí, ktorí sa začlenia do existujúceho inštitucionálneho personálneho a technického prostredia.priblížil rezort školstva v predkladanom materiáli.Schéma sa navrhuje pre dve hlavné oblasti podpory, a to Výskum a vývoj a Podpora expertného a analytického prostredia. Uchádzači o podporu v rámci oblasti Výskum a vývoj sa zaradia do jednej z troch kategórií – mladý výskumný pracovník, starší výskumný pracovník a senior výskumný pracovník. Títo uchádzači môžu získať finančnú podporu v maximálnej výške do 40.000 eur. V rámci oblasti Podpora expertného a analytického prostredia sa môžu záujemcovia uchádzať o dve kategórie, a to mladý a starší nevýskumný pracovník. Uchádzači môžu získať finančnú podporu maximálne do 20.000 eur.V tomto roku by malo byť na schému vyčlenených 675.000 eur, od roku 2020 až po rok 2026 to je každoročne suma 2.500.000 eur. Finančné prostriedky na tento rok sú zabezpečené v kapitole rezortu školstva ako dobeh Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia implementovanej v rokoch 2015 – 2018.Administráciu schémy bude na základe poverenia zabezpečovať Centrum vedecko-technických informácií SR. Schému bude riadiť Rada, ktorá bude mať päť členov a bude jej predsedať zástupca rezortu školstva.