VW očakáva tento rok predaj zhruba na úrovni roka 2018

Šanghaj 15. apríla (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen očakáva, že celosvetový predaj áut v rámci jej rovnomennej značky dosiahne úroveň z minulého roka, napriek tomu, že predaj áut v Číne v 1. kvartáli výrazne klesol. Uviedol to Jürgen Stackmann zodpovedný za predaj a marketing značky VW.povedal Stackmann novinárom na okraj autosalónu v Šanghaji.Vlani predal Volkswagen v rámci rovnomennej značky celosvetovo 6,24 milióna vozidiel. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje rast o 0,2 %.Predaj áut v Číne klesol v 1. štvrťroku medziročne o vyše 11 %. Stackmann, podobne ako viacerí ekonómovia, však očakáva, že nové stimuly zo strany čínskej vlády by mohli v 2. polovici roka podporiť dopyt a udržať značku VW na zhruba rovnakej úrovni predaja ako v minulom roku.