Rezort školstva nemá zákonnú kompetenciu zriadiť ZŠ či nové triedy

Bratislava 28. augusta (TASR) – Rezort školstva nemá žiadnym zákonom ustanovenú kompetenciu priamo riešiť problematiku plnenia povinnej školskej dochádzky tým, že by napríklad zriadil základnú školu alebo nové triedy v už existujúcich školách. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVsŠ) SR.uviedol rezort školstva, ktorý reagoval na zmenu, ktorú navrhujú poslanci ĽSNS v novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Prístup detí žijúcich na národnostne zmiešaných územiach k vzdelávaniu v slovenskom jazyku by sa mal zlepšiť, a to zavedením povinnosti pre štát zriadiť v obci, v ktorej tvoria občania slovenskej národnosti menšinu, slovenskú základnú školu. Stať sa tak má v prípade, ak o jej zriadenie požiadajú zákonní zástupcovia starajúci sa spolu minimálne o päť školopovinných detí, tvrdí ĽSNS.Ministerstvo školstva pripomenulo, že obec ako väčšinový zriaďovateľ základných škôl podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky.uviedlo ministerstvo. Podľa neho by do budúcna mohla byť riešením zmena zákona takým spôsobom, aby sa slovenské deti mohli učiť po slovensky vo svojich školských obvodoch.uviedol rezort školstva s tým, že okrem toho poskytuje aj odbornú pomoc a hľadá riešenia smerujúce k odstráneniu problémov. Ide napríklad o rokovanie so starostom obce Rohovce, primátorom mesta Šamorín či so starostami obcí Kvetoslavov a Hviezdoslavov.