Ťažba ropy zo strany OPEC a ďalších producentov sa postupne zvyšuje

Rijád 28. augusta (TASR) - Monitorovací výbor Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a nečlenských štátov ropného kartelu, ktoré sa zúčastňujú na programe obmedzovania produkcie, uviedol, že krajiny plnili program v mesiaci júl na 109 %. Uviedli to dva zdroje z OPEC oboznámené s údajmi. To znamená, že produkcia ropy rastie, nakoľko v predchádzajúcich mesiacoch prekračovali štáty dohodnutý program ešte výraznejšie.Ako ukazujú najnovšie údaje, ťažba ropy v rámci štátov OPEC a ďalších veľkých producentov sa neustále zvyšuje. V máji totiž plnenie programu o obmedzovaní produkcie dosiahlo 147 % a v júni 120 %.OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom sa na zasadnutí 22. a 23. júna dohodli, že po dlhodobom prekračovaní plnenia programu o znižovaní produkcie sa vrátia k plneniu dohody na 100 %. To znamená, že rozsah znižovania ťažby nebudú prekračovať. Pod nadmerné plnenie pôvodného programu, ktorý vstúpil do platnosti od januára 2017 s cieľom podporiť vtedy nízke ceny ropy, sa do veľkej miery podpísali výpadky v ťažbe v krajinách ako Venezuela, Líbya a Nigéria.Monitorovací výbor, ktorý sa zišiel v pondelok (27.8.), združuje zástupcov Saudskej Arábie, Ruska, Spojených arabských emirátov, Kuvajtu, Alžírska, Venezuely a Ománu. Výbor by sa mal opäť zísť 11. septembra, dodali zdroje z OPEC. Následne 23. septembra sa v Alžírsku uskutoční stretnutie OPEC a ďalších krajín na úrovni ministrov.