Rezort školstva nezapísal údaje do registra kvôli nedodržaniu postupov

Bratislava 12. septembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) neuskutočnilo zápis navrhovaných údajov do registra verejných výskumných inštitúcií (VVI), a to z dôvodu nedodržania zákonom stanovených postupov a termínov zo strany zriaďovateľa, teda Slovenskej akadémie vied (SAV). V stredu po rokovaní vlády to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS), ktorá poukázala na upozornenie od Generálnej prokuratúry (GP) SR, kde sa táto skutočnosť konštatuje.GP SR sa podľa ministerky školstva vyjadrila v prospech rezortu školstva.povedala Lubyová s tým, že SAV toto rozhodnutie nedostala. Zároveň ministerka doplnila, že GP SR uviedla aj to, že má rezort školstva v celej situácii v oblasti transformácie SAV urýchlene konať. Lubyová zároveň podotkla, že s prokurátorom celé rozhodnutie ešte preberú.SAV si ctí zákon, a preto rešpektuje utorkové (11.9.) prelomenie veta prezidenta poslancami parlamentu. Ďalšie nevyhnutné kroky však teraz musí urobiť parlament tak, aby minimalizoval škody, ktoré z jeho utorkového (11.9.) rozhodnutia vyplývajú. Tvrdí to vo svojom stanovisku SAV.uvádza sa v stanovisku. SAV žiada parlamentný výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pod vedením Ľubomíra Petráka (Smer-SD), aby urýchlene konal,Inštitúcie SAV zostanú v stave, v akom boli pred transformáciou. Rozhodli o tom v utorok (11.9.) poslanci Národnej rady SR 76 hlasmi, čím prelomili veto prezidenta k zákonu o vysokých školách, ktorého súčasťou je aj novela zákona o SAV. Organizácie, ktoré nesplnili podmienky, sa vrátia do právnej formy spred 1. júla. Pôvodne mali ústavy SAV prejsť transformáciou a mali byť zapísané do registra VVI. SAV sa tak bude podľa schválenej novely skladať z rozpočtových a príspevkových organizácií.Novela súčasne zaväzuje SAV zabezpečiť do 31. decembra 2018 všetky potrebné úkony, aby sa jej organizácie mohli stať VVI na základe postupu, ktorý určuje zákon o VVI.dodala Lubyová.