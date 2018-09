Produkcia v talianskom priemysle nečakane klesla, prvýkrát za 2 roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 12. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku zaznamenala v júli nečakaný pokles, prvý za vyše dva roky. Ukázali to v stredu zverejnené údaje talianskeho štatistického úradu.Produkcia v talianskom priemysle klesla po úprave o počet pracovných dní medziročne o 1,3 %, zatiaľ čo v júni o 1,4 % vzrástla. Júnový výsledok bol revidovaný smerom nadol z pôvodne uvádzaného rastu na úrovni 1,7 %.Pokles zaznamenaný v júli bol prvý od júna 2016 a ekonómov prekvapil. Tí predpokladali, že priemyselná produkcia bude pokračovať v stabilnom raste. Počítali len s miernym spomalením na 1,6 %. Odhady ekonómov vychádzali ešte z pôvodných údajov za jún, teda z rastu o 1,7 %.V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom priemyselná výroba v Taliansku klesla v júli o 1,8 %. To bol prvý medzimesačný pokles za posledné tri mesiace. Navyše, bol podstatne výraznejší, než sa čakalo, keďže ekonómovia počítali s poklesom o 0,3 %.V júni sa priemyselná produkcia zvýšila o 0,3 %. To znamená revíziu smerom nadol, keď pôvodne bol medzimesačný rast produkcie za daný mesiac uvádzaný na úrovni 0,5 %.