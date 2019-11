Rezort školstva: Počet miest na osemročných gymnáziách stúpol

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) – Počet miest pre prvákov na osemročných gymnáziách na školský rok 2020/2021 stúpol. Kým v aktuálnom školskom roku je pre prvákov na tomto type škôl 2561 miest, od septembra 2020 by to malo byť 2667 miest. Nárast o 106 miest pre TASR potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.Najviac voľných miest určil rezort školstva pod vedením Martiny Lubyovej (nominantka SNS) pre Bratislavský kraj. Prijať tam budú môcť maximálne 704 žiakov. V tomto školskom roku ide o 665 žiakov. Viac ako 300 žiakov do prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom na školský rok 2020/2021 bude môcť prijať Žilinský kraj (350), ale aj oba kraje na východe Slovenska. Prešovský kraj má k dispozícii 327 miest, Košický kraj môže prijať o dvoch žiakov menej. Naopak, najmenej prvákov v osemročných gymnáziách pribudne v Trenčianskom kraji, a to 227.Najvyšší záujem o štúdium na osemročných gymnáziách je v Bratislavskom kraji. Napríklad Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom desiatich gymnázií, ktoré môžu v nasledujúcom školskom roku prijať 300 žiakov. Najvyšší nárast zaznamenalo Gymnázium na Grösslingovej ulici, kde počet miest stúpol z 30 na 52. Na Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej ulici vzrástol počet miest o desať zo 44 na 54. Oproti aktuálnemu školskému roku pribudli miesta na Gymnáziu Matky Alexie na Jesenského ulici, škola bude môcť prijať 30 žiakov. Naopak, výrazný pokles v počte miest pocítia na Súkromnom gymnáziu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním Cenada na Majerníkovej ulici. Kým v aktuálnom školskom roku mohli prijať 17 žiakov, v tom nasledujúcom to nebude ani jeden prvák.Ministerstvo školstva rozdelilo kvóty pre kraje podľa záujmu o štúdium na osemročných gymnáziách a podľa populačného ročníka každého samosprávneho kraja. Zo zverejneného určenia najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom na školský rok 2020/2021 vyplýva, že všetky kraje si oproti tomu aktuálnemu polepšia.