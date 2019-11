Poplatok za odvoz komunálneho odpadu sa v Skalici zvýši o tretinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Skalica 5. novembra (TASR) – Zmenu všeobecného záväzného nariadenia (VZN), ktoré zvýši poplatok za odvoz komunálneho odpadu v meste Skalica, schválili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom poslednom zasadnutí.Z nariadenia vyplýva, že od 1. januára 2020 sa zvýši poplatok za odvoz odpadu o viac ako osem eur z 24,09 eura na 32,49 eura ročne.uviedla primátorka Skalice Anna Mierna.Príjmy od občanov budú v budúcom roku znamenať, že mesto bude mať nižšie výdavky na likvidáciu odpadu.informoval vedúci stavebného oddelenia mestského úradu Jozef Hlavatý.Niektorí poslanci mali voči prijatej zmene výhrady.doplnil poslanec Milan Roman.Mesto takmer o tretinu zvyšuje poplatok za jeho odvoz a likvidáciu, a to aj napriek tomu, že Skalica je dlhodobo lídrom v triedení odpadu.informoval poslanec Ľudovít Barát.uviedol poslanec Vladislav Horňák.Ako ďalej uviedol, končí sa zmluva so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu v Skalici a pripravuje sa nové verejné obstarávanie.doplnil poslanec Horňák.Poplatky za odpad sa dajú znížiť predovšetkým dôslednejším triedením.uviedol riaditeľ spoločnosti VEPOS, ktorá sa v Skalici stará o odvoz a likvidáciu odpadu, Peter Kuba.Poslanci hlasovali aj o zmene VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. Návrh na zmenu intervalu, ktorý by pri rodinných domoch znamenal dvojtýždňový interval miesto súčasného jedného, však poslanci neodhlasovali a vývoz bude v nezmenenej frekvencii.