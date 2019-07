Rezort školstva predložil návrh na valorizáciu platov v školstve

Ilustračné foto. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh na valorizáciu platov v školstve. Platy by sa mali zvýšiť od 1. januára 2020 o desať percent.Zvýšenie miezd vyplýva z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020.Rezort školstva v predkladanom materiáli pripomenul, že prijatím novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, schválenej 26. júna, sa zvyšujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov na začiatku ich kariéry. Táto zmena začne platiť od 1. septembra. Do tejto zmeny však ešte nie je zahrnutá dohodnutá valorizácia platov od 1. januára 2020.Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov sa budú odvíjať od platovej a pracovnej triedy, v ktorej sú zaradení. Platy sa budú po novom pohybovať od 738,50 po 1336 eur. Osobitnú stupnicu platových taríf majú učitelia vysokých škôl a výskumní a vývojoví zamestnanci. Ich plat sa odvíja od platového stupňa, počtu rokov praxe a platovej triedy. Platy budú po novom dosahovať výšku od 807,50 po 1706 eur.