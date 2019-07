Rezort zahraničia pred cestou do Brazílie odporúča dať sa zaočkovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) - Pred cestou do Brazílie by sa mali turisti nechať zaočkovať proti žltej zimnici, pozor si tam treba dať aj na komáre, ktoré prenášajú horúčku dengue. Na svojej stránke o tom Slovákov, ktorí zvažujú cestu do tejto krajiny, informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Upozorňuje tiež, že do Brazílie sa môžu potraviny na osobnú spotrebu dovážať iba za určitých podmienok.Zaočkovať sa proti žltej zimnici ministerstvo odporúča minimálne dva týždne pred cestou. Turisti by so sebou mali mať tiež medzinárodný očkovací preukaz s potvrdením o absolvovaní očkovania. Žltá zimnica sa podľa informácií slovenského veľvyslanectva v Brazílii vyskytuje na viacerých miestach vrátane metropol Rio de Janeiro a Sao Paulo.V Brazílii sa podľa veľvyslanectva rozmáha aj ďalšie vírusové ochorenie, horúčka dengue. Od začiatku roka 2019 sa výskyt zvýšil o 340 percent.informuje na svojej stránke rezort diplomacie s tým, že ochorenie prenášajú komáre a je potrebné sa pred nimi chrániť.V súvislosti s cestou do Brazílie tiež MZVaEZ pripomína obmedzenia na dovoz potravín. Tovar, ktorý si turista donesie na vlastnú spotrebu, musí byť v originálnom balení tak, aby mohol byť identifikovaný jeho pôvod, druh, zloženie a fytosanitárny orgán krajiny pôvodu v portugalskom, anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku. Turista je tiež povinný oznámiť každý takýto výrobok prostredníctvom elektronického formulára.