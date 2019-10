Rezort školstva pripravuje službu- vydanie odpisu z registra trestov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 30. októbra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripravuje novú elektronickú službu pre učiteľov, ktorá zabezpečí, aby vedeli požiadať o vydanie odpisu z registra trestov z domu alebo z práce. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva s tým, že ministerstvo chce, aby preukazovanie bezúhonnosti v čo najmenšej miere zaťažovalo pedagogických a odborných zamestnancov.priblížil rezort školstva to, ako bude možné požiadať o odpis z registra trestov elektronicky. Momentálne sa ešte rieši problém s pedagogickými zamestnancami, ktorí nie sú v evidencii MŠVVaŠ SR. Ide napríklad o učiteľov jazykových a súkromných škôl.uviedlo ministerstvo školstva. Zároveň doplnilo, že v najbližších dňoch bude zverejnená aj aplikačná pomôcka s rozpracovaním pri preukazovaní bezúhonnosti.Pedagogickí pracovníci musia požiadať o odpis z registra trestov do 31. decembra. Pôvodne tak mohli urobiť do 31. mája 2020. TASR to potvrdila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).povedala ministerka.Rezort školstva podľa Lubyovej chce, aby o odpisy z registra trestov bolo možné žiadať hromadne. "Učitelia by nemuseli chodiť a dávať si žiadosti na okresný úrad jednotlivo. Potom by sa už okresné úrady obrátili na Generálnu prokuratúru, tá by poskytla okresnému úradu ako právnickej osobe informáciu. Okresný úrad by po spracovaní tejto informácie dal na školu iba vyjadrenie o tom, či daný človek je alebo nie je bezúhonný na účely tohto zákona," priblížila Lubyová.Odpisom musia pedagógovia preukázať svoju bezúhonnosť po nedávnom medializovanom prípade zneužívania žiaka pedagógom.