Superodpočet si vlani uplatnilo zatiaľ 260 subjektov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Ďurčo Foto: TASR Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Po zverejnení aktualizovaného zoznamu subjektov čerpajúcich superodpočet na výskum a vývoj v roku 2018, ktorý bol doplnený o subjekty s odkladom daňových priznaní do 30. júna 2019, k 160 subjektom z marca pribudla stovka ďalších. Tie pôvodný objem superodpočtu za rok 2018 zvýšili približne o 237,7 milióna eur na celkovú hodnotu viac ako 343,3 milióna eur.Kým za roky 2015 – 2017, keď platila 25 % sadzba superodpočtu, bol daňový základ podnikateľov znížený o necelých 66 miliónov eur, v jedinom roku so 100-percentnou sadzbou odpočet od daňového základu prevyšuje 5-násobok súhrnného objemu z predchádzajúcich rokov. Podnikatelia tak na dani z príjmov už dosiahli vďaka superodpočtu úsporu vo výške viac ako 86 miliónov eur, pričom len v roku 2018 to bolo zatiaľ viac ako 72 miliónov.Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) júnové výsledky za rok 2018 posilnili veľké superodpočty, a to aj u nováčikov, z ktorých až 9 si uplatnilo superodpočet viac ako 1 milión eur. Kým medziročná dynamika rastu počtu superodpočtov zďaleka nedosiahla dvojnásobok, celková suma čerpaného superodpočtu vzrástla 8,6-násobne.hovorí Jana Šnircová, finančná analytička spoločnosti.Superodpočet naďalej smeruje najmä do Bratislavského kraja, ale vážne mu konkuruje Žilinský kraj. Potešiteľné je zastúpenie mikrosubjektov v celkovej štatistike čerpaného superodpočtu, ale aj v kategórii nováčikov. Polovica nováčikov má obrat do 2 miliónov eur a necelá tretina zamestnáva menej ako 10 zamestnancov. Doterajšie odvetvové štatistiky superodpočtu ukázali, že o túto formu štátnej podpory výskumu a vývoja sa uchádzajú najmä priemyselné podniky a subjekty IT sektora. Nové superodpočty v porovnaní s marcovými výsledkami výrazne zvýšili podiel priemyslu na čerpaní superodpočtu.