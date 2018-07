Rezort školstva: Robíme kroky k tomu, aby stabilita SAV bola vyššia

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 14. júla (TASR) – Rezortu školstva záleží na ďalšom rozvoji Slovenskej akadémie vied (SAV) a preto trvá na dôkladnom a dôslednom postupe pri registrácii vedeckých výskumných inštitúcií (VVI) tak, aby sa v budúcnosti nemohol tento proces nikým spochybňovať. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Bubla.uviedol rezort školstva. Ministerstvo zároveň ubezpečilo všetkých pracovníkov SAV, že existencia tejto inštitúcie ako celku a ani ich vlastná nie sú nijako ohrozené.poznamenalo ministerstvo.Podľa rezortu školstva je dôležité, aby boli splnené všetky procesné náležitosti pri transformácii a registrácii VVI, pretože to vytvára základné predpoklady na ďalšie úspešné fungovanie SAV.vyhlásilo ministerstvo. Zároveň dodalo, že "je zarážajúce, že práve vedenie SAV si neuvedomuje dôležitosť vecne správneho a transparentného procesu registrácie VVI, ako aj vážne dôsledky vyplývajúce z prípadných chýb v tomto procese".Vážnosť a naliehavosť situácie okolo destabilizácie SAV v súvislosti s chýbajúcou registráciou organizácií SAV v rámci transformácie na VVI iniciovali v piatok 13. júla zvolanie porady riaditeľov a predsedov vedeckých rád organizácií SAV v Bratislave. Účastníci porady skonštatovali, že je potrebné urýchlene nájsť východisko zo súčasného stavu, keď sa organizácie SAV stali VVI, ale ešte neboli zapísané do registra VVI.uvádza sa vo vyhlásení SAV, ktoré zverejnila na svojom webe. Jediné možné východisko vidia v dokončení transformácie organizácií SAV na VVI v súlade so zámerom zákonodarcu podľa paragrafu 21 a platného zákona o SAV.