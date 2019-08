Rezort školstva: V SR sú učitelia s vysokým potenciálom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 15. augusta (TASR) – Slovensko disponuje učiteľmi s vysokým potenciálom, vyplýva to z prvých výsledkov merania kľúčových kompetencií učiteľov PIAAC online. Prieskum sa realizoval v rámci národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) v roku 2018. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Súčasťou projektu je aj výskum kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov, a to v oblasti čitateľskej a matematickej gramotnosti i riešenia problémov s využitím informačno-komunikačných technológií (IKT).Učitelia okrem testov vypĺňali aj psychologické dotazníky zamerané na ich osobnostné charakteristiky súvisiace s kvalitou vykonávania ich pedagogickej činnosti.uviedol rezort školstva.Ministerstvo na základe výsledkov prieskumu konštatuje, žeRezort školstva skonštatoval, že učitelia s vyšším skóre v testoch z čitateľskej, matematickej gramotnosti a riešenia problémov disponujú schopnosťami spracovávať informácie a rýchlo sa rozhodovať, zaujímajú sa o kontinuálne vzdelávanie a získavanie poznatkov. Okrem toho tiež to, že spoľahlivosť, organizovanosť a sebakontrola u učiteľov narastá s vekom, pričom mladší učitelia sú ambicióznejší. Podľa ministerstva školstva záujem byť lídrom u učiteľov klesá s vekom.doplnil rezort školstva.Hlavným cieľom výskumu PIAAC online je zistiť úroveň kognitívnych zručností pedagógov v troch základných gramotnostiach: v čítaní s porozumením, matematike a pri riešení problémov s využitím IKT. Zároveň sa vo výskume sledujú aj nekognitívne faktory, ako napríklad zázemie učiteľov, ich správanie, vlastnosti a osobnostné charakteristiky, ktoré dopĺňajú odborný profil učiteľov.priblížilo ministerstvo.povedala riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská.Prvá fáza testovania pedagogických zamestnancov bola v novembri 2018. V rámci nej bolo oslovených viac než 2000 učiteľov druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Záujem o účasť v elektronickom testovaní prejavilo 670 učiteľov z celého Slovenska.