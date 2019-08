A. Danko odmieta, že by sa poznal s Alenou Zs. či Marianom K.

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 15. augusta (TASR) - Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko odmieta, že by sa poznal s Alenou Zs., ktorá ja obvinená v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka aj z účasti na príprave ďalších vrážd. TASR jeho vyjadrenie poskytol hovorca parlamentu Tomáš Kostelník.uviedol v reakcii Danko.Rovnako si podľa svojich slov nie je vedomý toho, že by dotyčnej 1. januára 2018 posielal SMS správu.skonštatoval. Odmieta tiež, že by mu Tóth či Marian K. dodávali podklady do televíznych diskusií.Denník N vo štvrtok informoval o prepisoch správ medzi Marianom K. a Alenou Zs. Obidvaja figurujú v prípade Kuciakovej vraždy. Z nich má vyplývať, že Alena Zs. si so šéfom parlamentu písala a pýtala sa ho na zákulisné informácie. Spomína sa v nich aj to, že mu mal Marian K. poslať podklady do televíznej diskusie, ktoré pripravoval Peter Tóth. Ten v prípade Kuciakovej vraždy vystupuje ako svedok. O tom, že sa Alena Zs. kontaktovala so šéfom parlamentu, mal vypovedať aj ďalší z obvinených Zoltán A.