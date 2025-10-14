Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 14.10.2025
 Tlačové správy

Rezort Vila Vita Pannonia: Rodinný relax v objatí prírody len hodinu z Bratislavy


Tagy: PR Wellness

Malebné domčeky pri jazere uprostred rozľahlých lúk, lesov a bohatej fauny i flóry. Na ploche viac než 200 hektárov sa v severnom Burgenlande rozprestiera jediný wellness rezort svojho druhu -



1_titulka 676x451 14.10.2025 (SITA.sk) - Malebné domčeky pri jazere uprostred rozľahlých lúk, lesov a bohatej fauny i flóry. Na ploche viac než 200 hektárov sa v severnom Burgenlande rozprestiera jediný wellness rezort svojho druhu - Vila Vita Pannonia. Hostia tu nájdu sieť cyklotrás, prírodné chodníky, detské ihriská, animácie aj wellness s bazénmi pre dospelých. Miesto, kde sa rodinná dovolenka v Rakúsku spája s krásou nedotknutej prírody, pohodlím a pokojom, ktorý si zamilujú všetky generácie.


Oáza ticha a oddychu


Vila Vita Pannonia je o harmónii – medzi človekom a prírodou, pokojom a zážitkami. Ráno patrí východom slnka nad jazerom a šálke kávy na terase, deň patrí pohybu a objavovaniu. Sieť cyklotrás vedie popri Neziderskom jazere aj cez miestne vinice, zatiaľ čo tiché lesné chodníky lákajú na nenáročné prechádzky. Deti nadchne mini zoo, jazda na poníkoch či vodné atrakcie, rodičia zas ocenia chvíle ticha v tieni stromov alebo pri dobrom víne v hotelovej reštaurácii.

Komfort v súlade s prírodou


Ubytovanie v rezorte je navrhnuté tak, aby každý hosť cítil spojenie s prírodou, no nemusel sa vzdať pohodlia. Domčeky a vilky ponúkajú moderný komfort, súkromie aj výhľady na zeleň a vodné plochy. Po dni plnom aktivít si môžu hostia dopriať relax uprostred prírody v rozsiahlej wellness zóne s bazénmi, saunami či masážami, alebo si jednoducho vychutnať západ slnka pri jazere.

Na skok z Bratislavy


Jednou z najväčších výhod rezortu Vila Vita Pannonia je jeho poloha. Tento rodinný rezort sa nachádza len hodinu jazdy autom z Bratislavy, no ponúka úplne iný svet – svet ticha, čistého vzduchu a pohody. Regionálna kuchyňa v miestnych reštauráciách, priateľská atmosféra a blízkosť prírody robia z tohto miesta ideálny cieľ na víkendový únik aj dlhšiu rodinnú dovolenku v prírode.

Vila Vita Pannonia je miestom, kde sa spojenie s prírodou stáva skutočným zážitkom. Či už hľadáte dobrodružstvo pre deti, romantiku pre dvoch alebo pokojný oddych, tu nájdete všetko – len hodinu od Bratislavy.

https://vilavitapannonia.at/en

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Rezort Vila Vita Pannonia: Rodinný relax v objatí prírody len hodinu z Bratislavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Wellness
