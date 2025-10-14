Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

14. októbra 2025

Bezpečnostná situácia sa dramaticky zhoršuje a ľudia sa boja. Podľa ÚMS je na vine najmä novela Trestného zákona


Bezpečnostná situácia v mestách sa dramaticky zhoršuje. Upozornila na to Únia miest Slovenska (ÚMS). Obyvatelia podľa vyjadrenia únie miest strácajú pocit ...



65b244c5cbc77038223761 676x451 14.10.2025 (SITA.sk) - Bezpečnostná situácia v mestách sa dramaticky zhoršuje. Upozornila na to Únia miest Slovenska (ÚMS). Obyvatelia podľa vyjadrenia únie miest strácajú pocit bezpečia, zvyšuje sa kriminalita a delikventné správanie. Súčasne ÚMS upozornila aj na zvyšujúce sa hrozby pre verejné zdravie, ako napríklad šírenie žltačky. Štát musí podľa únie miest okamžite konať.

Žiadajú o stretnutie s ministrom vnútra


Predstavitelia slovenských miest preto žiadajú, aby sa s nimi minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) ihneď stretol. Zhodli sa na tom primátori členských miest ÚMS na pondelkovom rokovaní Republikovej rady v Starej Turej. ÚMS súčasne navrhuje, aby sa na stretnutí zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity, nakoľko problémy v niektorých regiónoch majú aj sociálny rozmer a vyžadujú si koordinované riešenie.

Ľudia sa boja, mestské polície majú zviazané ruky a štátna polícia je personálne vyčerpaná. Ak si štát myslí, že zodpovednosť prenesie na primátorov, je na omyle," uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.

Situácia po prijatí novely Trestného zákona


Primátor Nitry Marek Hattas upozornil, že sa bezpečnostná situácia dramaticky zhoršila po prijatí novely Trestného zákona, ktorá znížila postihy za viaceré protiprávne skutky a umožnila tak ich reťazenie.

Za tento stav tak podľa neho môže parlamentná väčšina a vláda, ktoré prijali túto legislatívu a umožnilo tak výrazné zvýšenie kriminality. „Ak sa situácia okamžite nezačne riešiť, spôsobí katastrofu v oblasti bezpečnosti v našich mestách," zdôraznil Hattas.

ÚMS žiada o novelizáciu Trestného zákona


Únia miest pripomenula, že mestské polície nemajú kompetencie ani zdroje ako štátna polícia. Tá je však preťažená a personálne poddimenzovaná. Napriek tomu sa však od miest očakáva, že situáciu zvládnu aj bez pomoci štátu.

Pre vyriešenie bezpečnostnej situácie v mestách ÚMS preto žiada o urýchlenú novelizáciu Trestného zákona, rozšírenie právomocí mestských a obecných polícií, prepojenie informačných systémov medzi štátom a samosprávami, a tiež zavedenie systémového režimu riešenia bezpečnostných a zdravotných hrozieb v mestách.

Rybníček zdôraznil, že bezpečnosť obyvateľov nie je politická téma, ale základná funkcia štátu. Mestá podľa jeho slov robia maximum, no bez zásahu štátu sa situácia bude iba zhoršovať. ÚMS na záver vyjadrila podporu primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi, ktorý problémy otvorene pomenoval. ÚMS zdôraznila, že nejde len o problém hlavného mesta ale celého Slovenska.

Zdroj: SITA.sk - Bezpečnostná situácia sa dramaticky zhoršuje a ľudia sa boja. Podľa ÚMS je na vine najmä novela Trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

