Rezort vnútra nakúpi 70 kufríkov pre zisťovateľov príčin požiarov

Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje nakúpiť 70 kusov kufríkov pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov. Financovať ich bude z príjmov z povinného zmluvného poistenia. Predpokladaná hodnota nákupu je takmer 410.800 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.Kufríky sa používajú pri obhliadkach na požiariskách na dokumentáciu a preskúmanie vzoriek, odber vzoriek, ich transport a vyhodnocovanie. Podľa zadania zákazky by mali obsahovať dokumentačnú techniku, prístrojové vybavenie, napríklad laserový merač vzdialenosti alebo anemometer na meranie rýchlosti vetra, ale tiež ochranné prostriedky, náradie a obalový materiál.Ako priblížil tlačový odbor ministerstva, poisťovne odvádzajú osem percent z prijatého poistného za predchádzajúci kalendárny rok do konca februára na osobitný účet. Prostriedky potom MV SR po rokovaní s ministerstvom financií rozdeľuje hasičským jednotkám a zložkám ministerstva vnútra.