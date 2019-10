Analýza: Domácnosť minie na potraviny mesačne pätinu svojich výdavkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 15. októbra (TASR) - Bežná slovenská domácnosť minie mesačne na nákup potravín približne pätinu zo svojich výdavkov. Uviedla to v analýze Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, pri príležitosti Svetového dňa potravy, ktorý sa pripomína 16. októbra.zdôraznila.Za európskym priemerom Slovensko zaostáva, pretože náklady na potraviny a nealkoholické nápoje tvoria z celkových nákladov domácností Európskej únie v priemere 12 %.Upozornila, že počas 1. polroka 2019 boli na Slovensku ceny potravín a nealkoholických nápojov medziročne vyššie o 3,0 %. V júli tempo ich medziročného zdražovania zrýchlilo na 4,7 %, v auguste na 5,2 %. "Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR sme si v septembri 2019 za potraviny a nealkoholické nápoje priplatili o 4,9 % viac ako vlani," informovala.Hoci potraviny v posledných mesiacoch dražejú, v rámci EÚ sú podľa analýzy v SR aj naďalej ôsme najnižšie ceny potravín a nealkoholických nápojov.podčiarkla.priblížila.Uviedla tiež, že podľa údajov Eurostatu je obdobná situácia ako na Slovensku ešte u Litovčanov a Rumunov (v rozpätí 14 až 16 %). Najhoršie je na tom v rámci celej EÚ Bulharsko, kde si mäsový obed alebo jeho vegetariánsku alternatívu nemôže dovoliť každý druhý deň až takmer tretina domácností. Naopak, najlepšie sú na tom Švédsko, Dánsko a Írsko, kde sa spomínaný problém týka maximálne dvoch domácností zo 100.spresnila analytička.Napriek tomu, že potravinový odpad vzniká už pri samotnej výrobe, počas prepravy, v obchodoch, či v hoteloch a v reštauráciách, najviac sa ho podľa analýzy vyprodukuje práve v našich domácnostiach s odhadovaným podielom asi 40 %.upozornila.V súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky je podľa Sadovskej ideálne nevytvárať žiadny alebo aspoň zbytočný potravinový odpad. Pomôcť by mohol rozumnejší prístup k samotným nákupom potravín, správne uskladňovanie potravín, ale napríklad aj poznanie rozdielu medzi dátumom spotreby a minimálnej trvanlivosti. Ak už kuchynský odpad vznikne, je dobré ho v rámci možností kompostovať, alebo ho umiestniť do hnedých odpadových nádob v obci podľa inštrukcií zberovej spoločnosti.Sadovská dodala, že 16. október akobol vyhlásený v roku 1979 na konferencii Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO. Uznávaný je vo viac ako 150 krajinách po celom svete. Kým v bohatších krajinách sa počas tohto dňa rieši téma nových technológií pri produkcii potravinových surovín, v chudobnejších sa rieši, naopak, základný problém, a to nedostatok potravín a hladovanie.