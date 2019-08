Rezort zahraničia odporúča skontrolovať pred cestou do Japonska lety

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. augusta (TASR) - Ostrov Kjúšu a západné Japonsko zasiahli silné dažde. Turisti cestujúci do týchto oblastí by si preto mali skontrolovať prevádzku letísk a overiť si, či sa ich lety nezrušili. Na svojej stránke to odporúča Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.Výstrahy sa týkajú najmä prefektúr Saga, Nagasaki a Fukuoka. Turistom, ktorí sa už v Japonsku nachádzajú, rezort diplomacie radí riadiť sa pokynmi miestnych úradov, polície a záchranných zložiek. Odporúča tiež dobrovoľnú registráciu na stránkach ministerstva. Aktuálny stav počasia si turisti môžu overiť na stránke Japonskej meteorologickej agentúry.