Trócsányiho kandidatúru do EK možno ľahko spochybniť, píše 444. hu

László Trócsányi, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 28. augusta (TASR) - Niekoľko členských krajín Európskej únie (EÚ) sa pripravuje na odmietnutie niektorých kandidátov do Európskej komisie (EK), pričom sa teraz zdá, že najjednoduchšie bude spochybniť kandidatúru maďarského exministra spravodlivosti Lászlóa Trócsányiho. Konštatoval to v stredu v analýze spravodajský server 444.hu.Ak by bol premiér Viktor Orbán nútený vymeniť svojho kandidáta, zástupkyňou Maďarska v novej EK pod vedením Ursuly von der Leyenovej by mohla byť europoslankyňa Líviá Járókaová či bývalá štátna tajomníčka rezortu diplomacie Enikő Győriová.Trócsányi má vynikajúci životopis - bol ústavným sudcom, veľvyslancom v Belgicku a vo Francúzsku, ovláda angličtinu i francúzštinu a štyri roky bol ministrom spravodlivosti, teda má aj významné politické skúsenosti.Práve pôsobenie v Orbánovej vláde však môže byť pre neho vážnym problémom, pretože v tom istom období začala EÚ konanie proti Maďarsku pre systémové ohrozenie právneho štátu. Pre krajiny, ktoré odmietajú maďarský model "neliberálnej demokracie", bude Trócsányi dokonalým subjektom na odmietnutie.Trócsányi bol tým, kto trval na tom, že rozhodnutie o utečeneckých kvótach v septembri 2015 bolo v rozpore s právom EÚ, a maďarská vláda pod jeho odborným vedením pripravila v tejto kauze podanie na Súdny dvor EÚ. Súdny spor Maďarsko v roku 2017 napokon prehralo.Trócsányi je zodpovedný aj za novely ústavy, ktoré postavili maďarskú suverenitu nad právo Únie, pričom hlavným poslaním eurokomisárov je práve dohliadať nad dodržiavaním práva EÚ a iniciovať konania v prípade porušovania tohto práva.