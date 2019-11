Rezort zahraničia: Slováci preferujú dovolenky v Chorvátsku či Turecku

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jana Ikrényiová Foto: TASR/Jana Ikrényiová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) – Chorvátsko či Turecko sú aj naďalej obľúbenými letnými destináciami občanov SR. Slováci v lete navštevovali aj krajiny ako Taliansko, Bulharsko, Grécko, Španielsko či Egypt. O vyhodnotení letnej turistickej sezóny informovalo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) v piatok v Bratislave.Okrem obľúbených turistických destinácií vyhodnotilo MZVaEZ aj údaje o konzulárnej ochrane a asistencii, ktorej najfrekventovanejšou formou bolo vystavovanie náhradných cestovných dokladov z dôvodu odcudzenia alebo straty cestovného pasu (CP) či občianskeho preukazu (OP). MZVaEZ upozornilo, že vodičský preukaz (VP) nie je cestovný doklad.povedal riaditeľ konzulárneho odboru MZVaEZ Martin Bezák.Bezák ohodnotil aj počet občanov SR, ktorí sa pred cestou do zahraničia zaregistrovali.povedal Bezák. Občania SR sa počas roku 2018 zaregistrovali 29.853-krát a v roku 2019 33.143-krát, teda registrácie vzrástli o 3290 žiadostí.Podľa MZVaEZ stúpa každý rok počet občanov, ktorí sa v zahraničí dostávajú do ťažkostí, či už ide o prírodné alebo živelné katastrofy, priemyselné, ekologické a technické havárie, pandémie a epidémie, organizovaný zločin, terorizmus alebo ozbrojené konflikty. Registrácia môže zastupiteľským úradom SR v zahraničí poskytnúť údaje na to, aby poskytli cestujúcim rýchlu pomoc v núdzi.