Slovenskí europoslanci: V digitálnom zdaňovaní treba spravodlivosť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) – V digitálnom zdaňovaní je potrebné nastaviť spravodlivý systém. Zhodli sa na tom europoslanci Robert Hajšel (Smer-SD), Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) aj Ivan Štefanec (KDH) v rámci podujatia o aktuálnych európskych otázkach, ktoré organizovala Americká obchodná komora v SR (AmCham), Euractiv Slovensko a Republiková únia zamestnávateľov.Podľa Hajšela musí mať EÚ odvahu bojovať aj s technologickými gigantmi a presadiť ich zdaňovanie.poznamenal s tým, že po zavedení takéhoto digitálneho zdaňovania by mohli pribudnúť do rozpočtu rádovo miliardy eur, ktoré by sa mohli využiť na zvyšovanie konkurencieschopnosti napríklad v rámci digitálnej agendy.Hojsík je tiež za to, aby platila daňová spravodlivosť. Skonštatoval, že digitálne giganty sú jedným z negatívnych prípadov, pretože si dokázali nájsť spôsoby, ako si znížiť daňové zaťaženie. Aj preto, že digitálny svet, Únia podľa neho musí postupovať jednotne.Štefanec skonštatoval, že nie je za zvyšovanie daní či zavádzanie nových daní.zdôraznil. Súčasná situácia je podľa neho nespravodlivá.dodal s tým, že aj veľké firmy by mali platiť daň z príjmu v krajinách, kde zisk vytvárajú.Hajšel verí, že práve v tomto volebnom období sa podarí urobiť v tejto veci rozhodný krok. Štefanec však o tom nie je presvedčený.podotkol.Pre zachovanie a zlepšenie konkurencieschopnosti by mala podľa europoslancov EÚ urobiť určité opatrenia.myslí si Štefanec. Zdroj konkurencieschopnosti vidí aj vo fungujúcom spoločnom trhu, ale aj vo vybudovaní kapitálovej únie. Práve digitalizácia však bude podľa nehoVeľkou príležitosťou pre Slovensko a celú Európu je podľa Hojsíka stať sa lídrom v zelených technológiách. Konkurencieschopnosť však závisí aj od toho, ako sa EÚ postaví ku globálnym výzvam.upozornil.Ak EÚ bude pokračovať rozumnou cestou pri presadzovaní svojich cieľov, pokiaľ ide napríklad o klimatické zmeny, a zároveň zachovávať sociálny model, môže podľa Hajšela EÚ napĺňať svoje ciele aj v oblasti zachovania a upevnenia konkurencieschopnosti.