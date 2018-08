Rezort zahraničia: Slovensko považuje Krym za územie Ukrajiny

Vojak stojí pred bilbordom, na ktorom je znázornená mapa Krymu, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. augusta (TASR) - Pozícia Slovenska je od anexie Krymu jasná a nezmenila sa. Slovenská republika ako suverénny štát, ale aj v súlade so spoločnou pozíciou členských krajín Európskej únie a Severoatlantickej aliancie považuje Krym za územie Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v reakcii na vyjadrenia ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova. Ten okrem iného povedal, že Krym je neoddeliteľnou súčasťou Ruskej federácie.MZVaEZ dodáva, že Slovensko ako zodpovedný člen uvedených organizácií prispieva do konštruktívnej diskusie k jednotlivým témam vrátane sankcií voči Ruskej federácii.doplnil hovorca rezortu diplomacie Boris Gandel. Uviedol tiež, že slovenská diplomacia, tak ako aj diplomacie ostatných krajín sveta, monitoruje a vyhodnocuje situáciu v jednotlivých štátoch, čo sa týka aj anektovaného Krymu.uzavrel.Lavrov v rozhovore pre denník Pravda uviedol, že Krym je neoddeliteľnou súčasťou Ruskej federácie a že v súčasnosti je úplne dovŕšený proces integrácie polostrova do celoruského politického, právneho, sociálno-ekonomického priestoru. Podľa Lavrova panuje na Kryme "atmosféra národnostného súladu, a to najmä vďaka tomu, že sa zohľadňujú záujmy všetkých národností".Na Kryme sa podľa Lavrova budujú kľúčové objekty regionálnej infraštruktúry. "doplnil. Pripojenie Krymu k Rusku prebehlo podľa jeho slov "prísne v súlade s medzinárodným právom".Lavrov uviedol, že obyvatelia polostrova realizovali svoje právo na sebaurčenie zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov po tom, čo v Kyjeve došlo k protiústavnému prevratu a zo strany ukrajinských ultranacionalistov začali zaznievať otvorené hrozby na adresu po rusky hovoriacich obyvateľov Krymu.