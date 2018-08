Ťažba uhlia v Rusku a jeho vývoz sa bude zvyšovať

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Kemerovo 28. augusta (TASR) - V Kemerove, hlavnom ruskom stredisku ťažby uhlia, v pondelok (27. 8.) za prítomnosti prezidenta Vladimira Putina rokovala komisia pre komplexný rozvoj tepelno-energetického odvetvia krajiny.Uhlie sa v Kuzbase, Kuzneckej uhoľnej panve, ťaží už takmer 300 rokov. Jeho prvé ložisko bolo objavené v roku 1721. V súčasnosti je v oblasti výdatným producentom paliva povrchová baňa Černigovec. Uhlie sa v nej ťaží až do 300 metrov od povrchu. Ročne sa ho z ložiska vyvezie do 6 miliónov ton. Baníci už zabudli na zbíjačky. Uhlie sa z bane vyváža nákladnými autami, ktorých nosnosť dosahuje 450 ton.Palivovo-energetické odvetvie, ktorého súčasťou je aj ťažba ropy a zemného plynu, sa podieľa 60 % na príjmoch ruského federálneho rozpočtu. Ťažba uhlia by mala tento rok dosiahnuť 420 miliónov ton, a tým prekonať rekordný výsledok sovietskeho obdobia.Ťažba uhlia bude rásť a na vzostupe bude aj zvyšovanie jeho vývozu. Podľa expertov sa vlani na globálnom trhu obnovil dopyt po komodite, najmä v krajinách juhovýchodnej Ázie, ale aj v Indii a Turecku.Dopyt po koksovateľnom uhlí vlani na svete prekročil 1,3 miliardy ton.Rusko by malo tento rok podľa ministra energetiky Alexandra Novaka vyviezť 200 miliónov ton uhlia. Približne 100 miliónov ton ide na východ a rovnaké množstvo na západ.Banské firmy vlani investovali do zabezpečenia a rozvoja ťažby 3,5 bilióna rubľov (4,47 miliardy eur).(1 EUR = 78,2795 RUB)