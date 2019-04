Rezort zahraničia USA reagoval na video s vodcom IS Baghdádím

Na archívnej snímke Abu Bakr al-Baghdádi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. apríla (TASR) - Spojené štáty v pondelok vyhlásili, že nájdu a potrestajú zvyšných veliteľov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) po tom, čo sa na internete objavil videozáznam, v ktorom vystúpil vodca militantov abú Bakr Baghdádí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie amerického ministerstva zahraničných vecí.Koalícia vedená Spojenými štátmi bude bojovať na celom svete, aby "uviedla hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová.Vodca IS abú Bakr Baghdádí sa prvýkrát za posledných päť rokov objavil na videozázname, ktorý v pondelok zverejnila táto džihádistická skupina. Z videa nie je jasné, kedy bolo nakrútené, Baghdádí však na ňom v hovorí v minulom čase o mesiacoch bojov o dedinu Bághúz, poslednú baštu IS v Sýrii, ktoré sa skončili v marci vyhlásením víťazstva Sýrskych demokratických síl (SDF) nad IS.Muž na videu hovorí o sebe ako o najhľadanejšom človeku na svete a za porážku v Bághúze sľubuje odvetné útoky.Videonahrávku, na ktorej je údajne Baghdádí, budú teraz podľa Ortagusovej analyzovať experti amerických tajných služieb, ktorí buď potvrdia, alebo vyvrátia jej pravosť. Podľa Ortagusovej však bez ohľadu na to, či je nahrávka pravá alebo nie, utrpel IS zdrvujúcu porážku." dodala hovorkyňa.