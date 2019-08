Rezort zdravotníctva: Detenčný ústav by mal stáť do konca roka 2021

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 12. augusta (TASR) – Detenčný ústav by mal byť postavený do konca roka 2021. A to v prípade, ak do procesu nevstúpia žiadne nepredvídateľné komplikácie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.priblížila.Podľa rezortu ide o výrazný posun v tejto problematike, ktorá sa riešila dlhé roky. Nebezpeční, psychicky chorí zločinci a sexuálni devianti sú totiž na Slovensku umiestnení vo väzniciach alebo pod dohľadom lekárov v nemocniciach. Detenčný ústav tento stav zmení.uzavrela Eliášová.