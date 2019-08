Sólymos: Do konca volebného obdobia máme pred sebou ešte veľké veci

Na archívnej snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia má do konca volebného obdobia ešte v pláne. V rozhovore pre TASR to uviedol jeho šéf László Sólymos (Most-Híd). Ten dúfa, že bude politická situácia natoľko stabilná, že ich bude môcť dotiahnuť do konca. Zlepšovanie životného prostredia však podľa jeho slov má vo vláde podporu.priblížil minister.Ministerstvo sa tiež na jeseň bude venovať organizácii Európskeho fóra pre čistejšie ovzdušie (Clean Air Forum) 2019, ktoré sa uskutoční 28. a 29. novembra v Bratislave.myslí si minister. Cieľom fóra je poskytnúť účastníkom platformu pre výmenu skúseností a osvedčených postupov. Predchádzajúci ročník sa uskutočnil v Paríži.Sólymos je presvedčený, že po tri a pol roku vo vláde má téma životného prostredia oveľa väčšiu váhu ako na začiatku.opisuje.Priznáva, že vo vláde sú niekedy rozličné názory, prípadná kritika však podľa neho bola vždy konštruktívna. Vníma tiež, že téma životného prostredia dôležitá aj pre premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý sa s ňou stretáva na rokovaniach európskych aj svetových lídrov.skonštatoval Sólymos.