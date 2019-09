Rezort zdravotníctva: Dnes končí prihlásenie do rezidentského štúdia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Absolventi medicíny, lekári, ktorí sú už špecializovaní, aj zdravotné sestry, ktoré majú záujem o program rezidentského štúdia, majú v pondelok posledný deň na prihlásenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.Rezort očakáva, že k doterajším 128 absolventom budú pribúdať ďalší. Cieľom rezidentského štúdia je dostať chýbajúcich odborníkov do regiónov, kde sú najviac potrební.povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). Podmienkou je, že každý rezident musí v období siedmich rokov po skončení štúdia minimálne päť rokov pracovať v mieste, kde v rámci rezidentského štúdia pôsobil.MZ SR rezidentské štúdium k 1. októbru rozšírilo o ďalšie odbory, v ktorých je nedostatok lekárov - špecialistov. Sú to rádiológia, geriatria, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, urológia, úrazová chirurgia, neonatológia a fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Lekári sa tak môžu okrem všeobecného lekárstva a pediatrie zaradiť do ďalších 16 špecializačných odborov.povedala Kalavská.MZ SR na projekte rezidentského štúdia spolupracuje so školami, vyššími územnými celkami, hlavnými odborníkmi MZ SR a zdravotnými poisťovňami. Do rezidentského štúdia je možné sa aktuálne prihlásiť do pondelka na všetkých štyroch lekárskych fakultách na Slovensku a tiež zdravotníckych fakultách realizujúcich tri špecializačné štúdia pre sestry.