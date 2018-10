Rezort zdravotníctva: Hľadáme riešenia, aby lekári zo SR neodchádzali

Ilustračné foto. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 2. októbra (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva hľadá "", ako motivovať absolventov lekárskych fakúlt, aby zostali na Slovensku. Snaží sa o to prostredníctvom ", ktoré idú do rekonštrukcie, modernizácie či nového prístrojového vybavenia nemocníc, čím sa zlepšujú aj pracovné podmienky pre zdravotníkov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.Nedostatok lekárov je podľa hovorkyne na Slovensku dlhoročným problémom. Ministerstvo preto podľa jej slov pracuje na systematických krokoch, aby sa ich počet postupne navyšoval.priblížila hovorkyňa.Jedným z krokov na zvýšenie počtu lekárov je podľa Eliášovej napríklad zvýšenie počtu novoprijatých študentov na lekárske fakulty.vysvetlila. Ministerstvo má tiež záujemHovorkyňa pripomenula aj rezidentský program, ktorého cieľom je dostať chýbajúcich odborníkov najmä do regiónov, kde sú najviac potrební, a to po dobu piatich rokov.dodala. MZ chce rokovať so samosprávnymi krajmi, poskytovateľmi a odbornými spoločnosťami a na ich základe vyhodnotí potrebu zaradenia ďalších špecializácií do rezidentského štúdia.Jedným z opatrení, ako možno systémovo zvýšiť počet lekárov, je podľa MZ aj vstup zahraničných pracovníkov na slovenský trh.sľúbilo MZ.Podľa Eliášovej sa nemocnice môžu uchádzať aj o peniaze z eurofondov.vysvetlila. Takisto pripomenula, že do nemocníc prichádza aj viac ako 8000 nových postelí pre pacientov.Ministerstvo zdravotníctva tak reagovalo na slová poslanca Národnej rady SR Miroslava Beblavého (nezaradený), ktorý v utorok uviedol, že z názorov 500 slovenských lekárov a medikov vyplýva, že neodchádzajú do zahraničia len kvôli platom. Najčastejšími dôvodmi odchodu sú podľa Beblavého zlé vybavenie nemocníc, nespokojnosť s prístupom vlády, zlé možnosti profesijného vzdelávania, korupcia, nekompetentné vedenie nemocníc, ale aj zlé zamestnanecké podmienky.