Záujemcovia môžu žiadať o podporu projektov regionálnej spolupráce

Na ilustračnej snímke Bratislavský hrad a Dunaj. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 2. októbra (TASR) – Posilnenie cezhraničnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce, najmä malých regionálnych projektov a lokálnych iniciatív. To je cieľom Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Záujemcovia už môžu opäť posielať žiadosti o finančný príspevok. Urobiť tak môžu do 2. novembra, a to na základe výzvy, ktorú vyhlásilo Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh.Žiadateľom môžu byť nadácie, neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie, subjekty verejnej správy či občianske združenia.informovala Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je súčasťou zoskupenia Rába-Dunaj-Váh od roku 2016.Nevyhnutnou podmienkou je partnerstvo, čo znamená, že každý projekt musí byť realizovaný v spolupráci s partnerom zo Slovenska aj Maďarska. Tie sa môžu týkať dvoch oblastí, resp. prioritných osí. Prvou z nich je príroda a kultúra. Zameraná je na lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu pre podporu trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík a na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt.Druhou oblasťou je cezhraničná spolupráca orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Zameraná je na podporu a zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce, posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi a vzájomného porozumenia či zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu.Spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov žiadateľov je vo výške 15 percent.