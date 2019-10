Rezort zdravotníctva pokračuje v rokovaniach o potrebe dofinancovania

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 1. októbra (TASR) - Rezort zdravotníctva pokračuje v rokovaniach s Ministerstvom financií (MF) SR o potrebe dofinancovania. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.komentovala. Vyčíslenie sumy potrebnej na dofinancovanie rezortu zdravotníctva by pritom podľa šéfa rezortu financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) malo byť známe počas prvého októbrového týždňa.S potrebou dofinancovať rezort súhlasí Inštitút zdravotnej politiky (IZP), ktorý je posledných 13 mesiacov zodpovedný za prípravu rozpočtu pre zdravotníctvo. Šéf inštitútu Martin Smatana poukázal na to, že dofinancovanie bude určite potrebné z viacerých dôvodov.Pri otázke dofinancovania zdravotníctva sa čakalo aj na septembrovú daňovú prognózu. Najnovšia daňová prognóza počíta s výpadkom daní a odvodov na tento rok v objeme 66 miliónov eur, v budúcom roku sa má prepad ešte zvýrazniť, keď príjmy klesnú v priemere o 700 miliónov eur.Bezodkladné dofinancovanie zdravotníctva v tomto roku o 150 miliónov eur žiadajú aj zástupcovia ambulancií, nemocníc, zdravotných poisťovní aj strešnej pacientskej organizácie. Podpísali memorandum, v ktorom poukazujú na to, že súčasný rozpočet pre zdravotníctvo nepostačuje.