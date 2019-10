Slovenskí exportéri sa môžu v Eximbanke uchádzať o zvýhodnené úvery

Budova Eximbanky, ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Slovenskí exportéri môžu od 1. októbra tohto roka využívať zvýhodnené vývozné úvery do rozvojových krajín prostredníctvom Eximbanky SR. Tá bude môcť financovať, ako aj poisťovať úvery slovenských exportérov vyvážajúcich do vybraných rozvojových krajín.Zvýhodnený vývozný úver je účelovo viazaný úver poskytnutý zahraničnému verejnému odberateľovi, ktorý je vďaka príspevku na splatenie časti úveru, nižším úrokovým sadzbám a predĺženej splatnosti úverov výhodnejší ako úver za štandardných komerčných podmienok. Umožňuje tak slovenskému exportérovi zapojiť sa do projektov, ktoré prispievajú k rozvoju ekonomiky a spoločnosti v danej rozvojovej krajine.Dôležitým faktorom na poskytnutie tohto úveru je preukázanie dostatočného rozvojového aspektu projektu. O tieto úvery sa môžu uchádzať projekty z oblastí ako potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo, energetická bezpečnosť a využívanie alternatívnych zdrojov energie, vodné a odpadové hospodárstvo, správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti či infraštruktúra, ktoré sú súčasťou sektorových priorít Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR.tvrdí Eximbanka SR. Zoznam krajín oprávnených prijímať zvýhodnené vývozné úvery je ne webovej stránke Eximbanky SR.dodala Eximbanka SR.