Rezort zdravotníctva požiadal ÚVO o zrýchlené konanie pre Rázsochy

Na snímke hrubá stavba nedokončenej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy v bratislavskej mestskej časti Lamač. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 10. mája (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR oslovilo Úrad verejného obstarávania (ÚVO) so žiadosťou o zváženie možnosti postupu v zrýchlenom konaní pri zachovaní princípov hospodárnosti a transparentnosti v súvislosti s výstavbou nemocnice na bratislavských Rázsochách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.MZ SR tak reagovalo na list, v ktorom odborná verejnosť žiada predsedu vlády SR Petra Pelleginiho (Smer-SD) o také legislatívne opatrenia, ktoré by podporili výstavbu nemocnice na bratislavských Rázsochách.povedala Eliášová.Špičkoví odborníci v liste ocenili premiérove vyhlásenia na tému výstavby novej špičkovej nemocnice.adresovali Pellegrinimu.Medzi návrhmi riešenia aktuálneho stavu sa v liste objavila možnosť prijatia špeciálneho zákonaalebo prisúdenie štatútu významnej národnej investície či významnej investície. Odborníci tiež žiadajú zmeniť vládne uznesenie k Novej Univerzitnej nemocnici Bratislava tak, aby nemocnica Rázsochy spĺňala medicínske štandardy univerzitných nemocníc vo vyspelom svete.Navrhujú tiež cielenú a systematickú motiváciu zdravotníckych pracovníkov na zotrvanie na pracoviskách Univerzitnej nemocnice Bratislava. Odborná verejnosť tvrdí, že inak nebude mať v novej štátnej nemocnici kto pracovať.